مصادر لـ i24NEWS: "إذا هاجمت الولايات المتحدة، فلن يكون ذلك عملاً رمزياً"؛ ورسائل التهدئة من ايران إلى إسرائيل

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قالت مصادر مطلعة على تفاصيل مناقشات الإدارة الأميركية بشأن الحرب مع ايران لـi24NEWS هذا المساء إنه إذا انضمت الإدارة الأميركية إلى الضربات - فلن يكون ذلك عملاً رمزياً بل عملاً هاما وبارزا - والهدف الرئيسي هو منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو".

في حديث مع i24NEWS، قدّر مسؤولون إسرائيليون أن ترامب قرر مهاجمة إيران إذا رفضت الجمهورية اتفاقًا يتضمن تفكيك برنامجها النووي. وفي وقت سابق، طالب ترامب بـ"استسلام غير مشروط" في تغريدة على شبكة "تروث". وصرح ترامب للصحفيين قائلاً: "لا أملك صلاحية التفاوض مع إيران، فأنا أسعى إلى إنهاء حقيقي لبرنامج طهران النووي".

في إطار الاستعدادات لاحتمالية وقوع هجوم، يُعزز الجيش الأمريكي منظوماته الدفاعية في المنطقة، لحماية القواعد والمنشآت الأمريكية في الدول العربية، من بين أمور أخرى. إضافةً إلى ذلك، تتمركز قاذفات ثقيلة في قاعدة دييغو غارسيا، وكذلك في القاعدة الأمريكية في قطر، وهي القادرة على تنفيذ عمليات نوعية ضد منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو، الواقعة على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض. ووفقًا لتقرير نشرته "رويترز"، تُرسل الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إضافية من طراز F-35 وF-22 وF-16 إلى المنطقة، بالإضافة إلى حاملة الطائرات نيميتز.

في غضون ذلك، أفاد تقرير لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي ينتظر أمر ترامب بالمساعدة في تزويد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي تُهاجم إيران بالوقود. هذا جزء من التدخل العسكري الأمريكي.

خلف الكواليس، تُبذل جهود دبلوماسية لتهدئة التوترات. تُحاول عُمان وقطر التوسط بين إيران والولايات المتحدة، وعقد لقاء بين مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومسؤول إيراني. قال مصدر مطلع لقناة i24NEWS: "هناك جهود مكثفة تُبذل في هذا الشأن". حتى أن طهران بعثت رسائل إلى إسرائيل عبر وسطاء على اتصال بالولايات المتحدة، مفادها: "دعونا نهدئ التوترات ونبدأ المفاوضات".