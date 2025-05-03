رغم المخاوف الغربية| وزير الخارجية الإيراني:"إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي بأكملها"

رغم المخاوف الغربية المتزايدة بشأن الطموحات النووية العسكرية المحتملة لطهران، ومع تأجيل المحادثات مع الولايات المتحدة، دافعت إيران عن "حقها" في تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة منصة"إكس" إن "إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي بأكملها"، مستشهدا بالتزام طهران منذ فترة طويلة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف أن "العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي تقوم بتخصيب اليورانيوم في حين ترفض الأسلحة النووية بشكل كامل". وبموجب أحكام معاهدة منع الانتشار النووي، يتعين على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزوناتها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران منذ فترة طويلة بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.