في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتسارع التحركات الدولية لاحتواء الأزمة، جدد أنور قرقاش، أحد أبرز المسؤولين عن إدارة الملفات السياسية والدبلوماسية في الإمارات العربية المتحدة، تأكيد بلاده على أن الحلول السياسية والحوار الدبلوماسي يظلان الخيار الاستراتيجي الأمثل لتجنب مزيد من التصعيد وحماية استقرار المنطقة.

وقال قرقاش، في منشور عبر منصة إكس، إن العالم يراقب باهتمام الزيارة التي يجريها دونالد ترامب إلى الصين ولقاءه مع شي جين بينغ، مشيراً إلى أن نتائج هذه الزيارة قد تحمل تأثيرات مباشرة على المسار الإقليمي، في ظل استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد قرقاش أن الإمارات كثفت خلال الفترة الماضية تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف دعم جهود التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع، مشدداً على أن الدولة تؤمن بأن الحوار والتفاوض هما الطريق الأكثر قدرة على تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

وأضاف أن الإمارات لم تكن طرفاً يسعى إلى الحرب أو التصعيد، بل عملت بصورة مستمرة على تجنب المواجهة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن المنطقة واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وحماية مصالح شعوب الخليج والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العلاقات بين دول الخليج وإيران لا ينبغي أن تُبنى على الصراعات والمواجهات، بل على أسس حسن الجوار والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، خاصة في منطقة تجمعها روابط جغرافية وتاريخية وثقافية متجذرة.

وفي المقابل، شدد قرقاش على أن الدفاع عن سيادة الإمارات وأمنها الوطني “واجب مقدس”، مؤكداً قدرة الدولة على حماية أراضيها ومقدراتها بكفاءة وحزم، مع استمرار تمسكها بالحلول السياسية باعتبارها السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الخليجية والإقليمية والدولية لاحتواء التوترات، حيث تتركز المساعي الحالية على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، ومنع عودة التصعيد العسكري، إضافة إلى دعم فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية مستدامة بين الولايات المتحدة وإيران تسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ويرى مراقبون أن المرحلة الراهنة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة القوى الإقليمية والدولية على احتواء الأزمات عبر المسارات السياسية، خصوصاً في ظل التداعيات الأمنية والاقتصادية المتزايدة لأي تصعيد جديد على المنطقة والعالم.