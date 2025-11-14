إسرائيل تتهم حزب الله باغتيال الزعيم المسيحي إلياس الحصروني عام 2023

شدد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له على منصة "أكس"، اليوم الجمعة، على أن "الجيش الإسرائيلي يؤكد ما تم تداوله بشأن اغتيال أمين عام حزب القوات اللبنانية في بنت جبيل، الياس الحصروني على يد الوحدة 121 التابعة لحزب الله، وذلك خلافًا للشائعات التي نشرها حزب الله والتي زعمت أنه قُتل في حادث سير"، وكان الحصروني، البالغ من العمر 70 عامًا عند اغتياله، معروفًا بموقفه المعارض بشدة لحزب الله.

في ليلة 1أغسطس/ آب من عام 2023، نصب عناصر الوحدة 121 كمينًا للحصروني على طريق قريب من منزله في عين إبل في جنوب لبنان، حيث اختطفوه وقتلوه بواسطة التسميم وكسر أضلاعه. وبعد ذلك، ومن أجل خلق انطباع بأنه انحرف عن الطريق وتوفي في حادث سير، أعادوا جثته إلى سيارته المصطدمة بشجرة وتركوه داخلها في خندق على جانب الطريق.

الوحدة 121، المعروفة أيضًا باسم وحدة المراقبة والعمليات الخاصة في حزب الله، تنفذ عمليات اغتيال تستهدف الصحافيين والضباط والسياسيين وشخصيات أخرى في لبنان تعارض حزب الله ونشاطه. وتُعد هذه الوحدة الذراع الأمنية الداخلية للحزب، التي يستخدمها لتتبع معارضيه وتصفيتهم.