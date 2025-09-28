مصر تحذر من "فوضى بالشرق الأوسط" و"لن تكون بوابة تصفية القضية الفلسطينية"

هاجم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت، إسرائيل بشدة على خلفية حربها في غزة، محذرًا من المساس باستقرار المنطقة بأسرها. وقال: "تشن إسرائيل حربًا وحشية على المدنيين في غزة. مصداقية النظام الدولي تتآكل بسبب انتهاكات القانون الدولي. الشرق الأوسط على شفا انفجار. نتابع الواقع في الشرق الأوسط بقلق ومسؤولية".

وعبّر عبد العاطي عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده في صياغة خطة لإنهاء الحرب: "نشكر التزامه بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب الظالمة في قطاع غزة. ونعرب عن استعدادنا لرؤيته الرامية إلى استعادة الاستقرار وإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وتابع عبد العاطي : "يجب أن ينتهي الجوع في غزة. نرفض أي سيناريو لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره". وأكد أن مصر "لم ولن تكون بوابة تصفية القضية الفلسطينية"، محذرًا من "نكبة جديدة". وبحسب قوله، "لقد امتدت يد العدوان الإسرائيلي إلى دولة تلو الأخرى في المنطقة، وآخرها إلى قطر. يجب وقف هذه القوة. إن استمرار الاحتلال وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني يُفرغ أي حديث عن الأمن والسلام من محتواه. لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن بينما لا يوجد أمن للآخرين. ولن تنعم المنطقة بالاستقرار بدون دولة فلسطينية". وأضاف وزير الخارجية المصري تحذيرًا مباشرًا: "نحذر من استمرار السياسة الإسرائيلية غير المسؤولة، التي تُغلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي. يدنا ممدودة للسلام، والرئيس السيسي يؤكد أن السلام خيارنا الاستراتيجي".

وفي إشارة إلى أزمات أخرى في المنطقة، أشار عبد العاطي إلى ضرورة حل الحرب في اليمن "وفقًا للمعايير الدولية، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن مصر خسرت أكثر من 9 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. وأدان "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في لبنان وسوريا"، وأشار إلى أنه "إما أن الشرق الأوسط يتجه نحو العقلانية، أو أنه ينزلق إلى حالة من الفوضى. يظن البعض أنه يستطيع السيطرة عليه بالقوة".