مع مسيرة كبيرة في صنعاء: الحوثيون يعلنون يوم السابع من أكتوبر يوم"عطلة"

أعلنت اللجنة العليا في اليمن، أن غدا (الاثنين)، ذكرى أحداث 7 أكتوبر، سيتم إعلانه "عطلة" في البلاد. وستقام احتفالات ومسيرة كبيرة في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وتستمر الاحتفالات حتى 14 أكتوبر/سبتمبر، الذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر.

في غضون ذلك ألقى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، اليوم، كلمته الأسبوعية. وأشار خلاله إلى التطورات الإقليمية وإلى إحياء ذكرى السابع من أكتوبر هذا العام، وقال: "إن السابع من أكتوبر حدث صادم لا يمكن محوه من الذاكرة الإسرائيلية. لقد أضر بشدة بالغطرسة الإسرائيلية".

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وأضاف أن "عملية "طوفان الأقصى" (التي تطلق عليها إسرائيل السيوف الحديدية) أظهرت للأمة من يقول الحقيقة ومن يكذب في دعم القضية الفلسطينية".

وفي السياق نفسه، أوضح الحوثي أن "حقيقة أن السعودية لا تزال "تتغزل" في تطبيع العلاقات مع إسرائيل رغم ما يحدث في غزة - تشير إلى علاقاتهما".

واختتم الحوثي: "قواتنا المسلحة هاجمت 193 سفينة تابعة للعدو الإسرائيلي أو للأمريكيين والبريطانيين، وبلغت عمليات القصف الجوي على اليمن 774 هجمة، أسفرت عن 82 قتيلاً و340 جريحاً".