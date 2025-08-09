الجيش الإسرائيلي يقضي على عنصر من حزب الله كان يجمع معلومات استخباراتية في عيناتا جنوب لبنان

قد يعجبك أيضًا -

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، "هاجم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مسلحا من حزب الله، كان يجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة عيناتا جنوب لبنان، وقتله"، وتابع" شكّلت أفعاله خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وأضاف "سيواصل الجيشالإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".