تصعيد خطير في الخليج.. هجوم على محطة كهرباء الكويت يهدد إمدادات الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مؤكدة تفعيل خطط الطوارئ والإجراءات التشغيلية الاحترازية للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الفرق الفنية اتخذت إجراءات تشغيلية عاجلة لضمان سلامة العاملين والمنشآت، مع العمل على الحد من تأثير الحادث على إمدادات الكهرباء والمياه، مؤكدة استمرار موثوقية الشبكة الكهربائية رغم الأضرار التي لحقت بالمحطة.

وأضافت أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة باشرت، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المختصة، عمليات السيطرة على الحريق فور وقوعه، إلى جانب تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الوزارة السيطرة على حريق سابق اندلع في محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه، قالت أيضًا إنه نجم عن هجوم إيراني، وأسفر عن تضرر عدد من وحدات توليد الطاقة.

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وأكدت السلطات الكويتية أن الجهات المختصة تواصل تقييم حجم الأضرار الفنية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الكهربائية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمستهلكين.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ما يضع البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها منشآت الطاقة، أمام تحديات أمنية متزايدة تستدعي تعزيز إجراءات الحماية والاستجابة السريعة.