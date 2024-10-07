مع الغموض الذي يكتنف هوية صاحب منصب الأمين العام : هذه معلومات مفصلة عن البنية التنظيمية لحزب الله

مع الغموض الذي يكتنف مصير القيادي في حزب هاشم صفي الدين بعد الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي ليلة الجمعة الماضية، المرشح الأوفر لخلافة حسن نصر الله بمنصب الأمين العام لحزب الله، كما يثير فضول الكثيرين معرفة الطرق التي تحكم صنع القرار في حزب الله الذي يتلقى تمويله الكامل من ايران، اليكم تفاصيل عن البنية التنظيمية لحزب الله.

يعتبر منصب الأمين العام السلطة الأعلى في الهرم التنظيم للحزب، ويمتلك صاحب هذا المنصب صلاحيات واسعة في إدارة الحزب بمجالات عديدة ينشط بها. كما أن للحزب مجلس شورى يضم سبعة أعضاء، ويعتبرون أعلى هيئة تنظيمية له، وأعضاء هذا المجلس هم من يختارون الأمين للحزب، ويتولى كل واحد منهم ملف خاص يشرف عليه.

ينتخب مجلس شورى حزب الله من قبل كوادر وقيادات الحزب خلال مؤتمر عام يعقد كل ثلاث سنوات، لكن هذا المؤتمر لم يعقد منذ سنوات بسبب التطورات في سوريا ولبنان. مجلس الشورى يضم : حسن نصر الله، نعيم قاسم، حسين خليل، إبراهيم أمين السيد، هاشم صفي الدين، محمد يزبك، ومحمد رعد.

ولدى حزب الله خمسة مجالس تنظيمية تابعة لمجلس الشورى وهي : المجلس التنفيذي، المجلس السياسي، المجلس القضائي، المجلس البرلماني، المجلس الجهادي. ويشار الى أن القيادة كانت في حزب الله حتى عام 1989 جماعية، حتى تم اختيار صبحي الطفيلي بمنصب أمين عام الحزب وبقي في المنصب حتى عام 1991، وانتخب في أعقاب ذلك عباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل، بعدها اختير حسن نصر الله في المنصب حتى تم اغتياله من قبل إسرائيل الشهر الماضي.

وحزب الله ينشط سياسيا وبرلمانيا من خلال كتلة الوفاء ، وهي الجناح السياسي لحزب الله في البرلمان. كما أن حزب الله يمتلك مراكز ومؤسسات ثقافية ورياضية وإعلامية ، مثل تلفزيون المنار، صحيفة العهد، إذاعة النور ومركز الإمام الخميني.