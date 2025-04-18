خط متشدد: شروط الولايات المتحدة للاعتراف بالحكومة الجديدة في سوريا

تهدد الإدارة الأميركية باتخاذ موقف صارم ضد الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في سوريا، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء اليوم (الخميس-الجمعة). وذكر التقرير، نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار، أن الإدارة تطرح مطالب بعيدة المدى، بما في ذلك اتخاذ خطوات ضد المتطرفين وطرد المسلحين الفلسطينيين، مقابل تخفيف محدود للعقوبات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نشر البيت الأبيض مبادئ توجيهية سياسية تدعو الحكومة الجديدة في سوريا إلى اتخاذ خطوات، بما في ذلك تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية في البلاد. وفي المقابل، ستدرس الولايات المتحدة تجديد الإعفاء الضيق من العقوبات الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وهو ما من شأنه تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد، وفق ما قاله عدد من كبار المسؤولين الأميركيين للصحيفة.

وفي بداية الشهر الجاري، تم الكشف عن أن سوريا قد تمتلك أسلحة كيميائية غير خاضعة للسيطرة منذ أيام نظام الأسد. ويُشتبه في أن أكثر من 100 موقع أسلحة تحتوي على أسلحة كيميائية، في حين قد يكون بعضها في أيدي سكان محليين أو عناصر من حزب الله.

وأضافت الصحيفة أن الخطة السياسية التي نشرها البيت الأبيض لم تتضمن أي ذكر لروسيا، المتواجدة في سوريا منذ أيام نظام الأسد. ويُظهر فشلها في ذكر ذلك كيف تخفف إدارة ترامب الضغوط من الرئيس السابق بايدن، الذي حث دمشق على التخلص من القواعد العسكرية الروسية في البلاد. في الوقت الحالي، لن تتخذ إدارة ترامب أي إجراء بشأن هذا الأمر، في حين يجري كبار المسؤولين الأميركيين مفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن إنهاء الحرب مع أوكرانيا..