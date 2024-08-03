إسرائيل تستعد لمواجهة هجمات محتملة من إيران وحزب الله في الأيام الوشيكة

تستعد إسرائيل لمواجهة هجمات محتملة من إيران وحزب الله خلال الأيام المقبلة، بحسب تقرير للقناة الإسرائيلية(12). وتقدر الأجهزة الأمنية أن هذه الهجمات يمكن أن تحدث على "جبهات متعددة"، مما يضع البلاد في حالة تأهب قصوى.

ويقف تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لردع واعتراض هذه الهجمات المحتملة. "ويناقش القادة الإسرائيليون حالياً الرد، بل ويفكرون في الاستعداد للدخول في حرب شاملة إذا لزم الأمر".

في الوقت الحالي، تبقى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية للسكان دون تغيير. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بأي تغييرات على الفور". وحذرت صحيفة "كيهان" الإيرانية الموالية للنظام في افتتاحيتها من أنه، "على عكس الهجوم الذي تم إحباطه إلى حد كبير في أبريل/نيسان المنصرم، فإن الهجوم التالي سيستهدف مناطق في عمق إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى المراكز الإستراتيجية ومنازل المسؤولين الإسرائيليين".

وبشكل منفصل، تهدد الجماعات الشيعية في العراق بضرب أهداف إسرائيلية وأميركية. على الرغم من أن إيران قد أثرت بالفعل على إسرائيل من خلال التسبب في إلغاء العديد من رحلات الطيران الأجنبية وإثارة القلق بين الإسرائيليين، إلا أن اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حماس، في بيت ضيافة يديره الحرس الثوري الغيراني في قلب طهران، ترك طهران تشعر بأنها"مخترقة بعمق ومكشوفة بالكامل لأجهزة المخابرات الإسرائيلية"