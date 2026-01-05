نتنياهو يستعين ببوتين لإيصال رسائل تهدئة لإيران وسط التوترات مع طهران

ذكرت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدم وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيصال رسائل تهدئة إلى إيران، مفادها أن إسرائيل لا تنوي شن هجوم عليها، في ظل التوتر القائم بين إسرائيل وايران.

وأفادت المصادر لهيئة البث الرسمية بأن الرسائل نُقلت مؤخرًا، بما في ذلك عبر مكالمات هاتفية بين نتنياهو وبوتين. وفي أكتوبر الماضي، صرح بوتين خلال زيارته لطاجيكستان بأن إسرائيل طلبت منه نقل رسالة لإيران تشير إلى رغبتها في تجنب أي تصعيد، قائلاً وفقًا لوكالة "تاس": "نتابع المباحثات مع إسرائيل ونتلقى إشارات من قيادتها تطلب نقل رسالة لصديقنا الإيراني بأن إسرائيل تتجه نحو التسوية دون أي نية لأي صراع".

وفي وقت لاحق، أكد نتنياهو في الكنيست أن إسرائيل بعثت رسالة لإيران مفادها أن أي هجوم عليها سيكون له عواقب وخيمة.

ويستمر في إسرائيل القلق من احتمال سوء تقدير من قبل إيران قد يدفعها لمهاجمة إسرائيل خوفًا من هجوم مسبق. وقد ناقش المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي مؤخرًا عدة قضايا، من بينها الملفات المتعلقة بالطموحات الإيرانية والتهديدات المحتملة.