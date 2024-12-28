عائلات الرهائن لترامب "نتنياهو يحاول خداعك فقط"

وجهت عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في غزة نداء عاجلا، مساء اليوم السبت، خلال اجتماعهم الأسبوعي عند بوابة بيغن، رسالة بشكل خاص إلى بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، حيث يُنظر إلى الأخير على أنه "ربما يكون الملاذ الأخير للضغط على رئيس الوزراء".

ووجه يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نمرود كوهين، خطابا مباشرا للرئيس الأمريكي المنتخب قائلا: "نتنياهو يحاول خداعك. قد تكون أنت آخر من يستطيع الضغط عليه. لا ترضى بصفقة جزئية ستكون حكم الإعدام على الرهائن الآخرين".

وقالت أيناف تسينغاوكر، والدة المختطف، إن "نتنياهو لا يزال الوسيط الرئيسي في الصفقة. ومن يعلن أنه لا ينوي إنهاء الحرب، فهو لا يريد إعادة الرهائن. ومن يطرح شروطاً جديدة مرة أخرى"وتابعت"قبل إبرام الصفقة مباشرة، يحكم على الرهائن بالإعدام. نتذكر كيف قدم نتنياهو في شهر يوليو "سلسلة فيلادلفيا"، واليوم هي "سلسلة قوائم المختطفين". أحبابنا على مقعده."

ومن جهتها قالت يفعات كالديرون، ابنة عم المختطف عوفر كالديرون: "لقد هُزمت حماس، وتم القضاء على قيادتها، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار الحرب في غزة. لكن بن غفيروسموتريتش يريدان بناء المستوطنات على الأرض"وأضافت"نتنياهو يتعاون ضد إرادة الشعب، نتنياهو وشركاؤه المتطرفون يضحون بالمدنيين والجنود من أجل أوهام".

وجه يهودا كوهين، والد الجندي المختطف نمرود كوهين، كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال: “نتنياهو يحاول خداعك، قد تكون آخر من يستطيع الضغط على رئيس الوزراء. لا تتنازل عن أي شيء”. صفقة جزئية تكون حكماً بالإعدام على المختطفين الآخرين، ولا تضع حداً للحرب، ولا تسمح للطوربيدات بالاستمرار". وأضاف كوهين: "محادثات نتنياهو ووزير الدفاع حول استمرار الحرب والسيطرة العسكرية على غزة تخدم المتطرفين في الحكومة، وتتعارض مع مصلحة إسرائيل".