مصر تبلغ أميركا باستحالة تنفيذ مخطط ترامب تهجير سكان غزة "موقفنا لن يتغير"

أبلغت مصر الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، باستحالة تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة وأن موقفها من تهجير سكان غزة لن يتغير. وذكرت المصادر أن مصر تؤكد أن لديها رؤية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها وتتمسك باستمرار سكان غزة في الداخل دون تهجيرهم، بحسب ما أفادت به مصادر قناتي "العربية والحدث".

وفي السياق أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الاتصالات جاءت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.

