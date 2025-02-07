فرنسا تجدد دعمها لمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأميركية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا ستعمل مع شركائها لضمان أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من مواصلة تنفيذ مهمتها باستقلال ونزاهة كاملين"، ردا على العقوبات الاقتصادية وقيود السفر التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد موظفي المحكمة الذين يحققون مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، جددت فرنسا، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ـ إلى جانب إسرائيل والصين وروسيا ـ معارضتها للتحقيقات التي تجريها المحكمة. وتستهدف العقوبات بشكل خاص الأفراد المتورطين في التحقيقات التي تشمل مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة للولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب،قد صداق، الخميس، على فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر تستهدف الأفراد الذين يساهمون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، مثل إسرائيل.

ويكرر هذا الإجراء خطوة مماثلة اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى؛ كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.