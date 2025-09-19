إلى أين وصلت جهود تصنيف المنظمات الإجرامية في إسرائيل كإرهابية؟

قد يعجبك أيضًا -

في شهر مايو الماضي، وبعد موجة أخرى من جرائم القتل في المجتمع العربي، أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفحص إمكانية تعريف منظمات الجريمة كمنظمات إرهابية - خطوة تهدف إلى تمكين سلطات القانون من استخدام وسائل أكثر صرامة ضد تلك المنظمات. ومع ذلك، كما كُشف في i24NEWS - فإن الخطوة متعثرة.

استلزم هذا الأمر عقد اجتماع في إدارة الاستشارات والتشريع بوزارة العدل، ولكن منذ اتخاذ القرار، أُجِّل الاجتماع ثلاث مرات. أُلغي الاجتماع الأخير، الذي كان مقررًا الأسبوع الماضي، ولم يُحدَّد موعد جديد بعد.

مصدر مشارك في العملية يدعي أن هناك محاولة من بعض جهات إنفاذ القانون لإفراغ تعليمات رئيس الحكومة الإسرائيلية من مضمونه. في المقابل، مصدر آخر مشارك في المناقشات يؤكد أن الأمر يتعلق فقط بقيود جدول زمني.

هكذا أو هكذا، أربعة أشهر مضت منذ اتخاذ القرار - لكن على أرض الواقع لا تزال الخطوات العملية لتنفيذه غير ملموسة بعد.