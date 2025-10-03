المحكمة العليا الإسرائيلية لم تصدر أمرا مؤقتا: ديفيد زيني سيتولى رئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك)الأحد الوشيك

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طلبات إصدار أمر مؤقت ضد تعيين اللواء (احتياط) ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). هذا يعني أن زيني سيتولى منصبه يوم الأحد الوشيك. وستُعقد جلسة استماع بشأن الالتماس المقدم من حركة جودة الحكم وثلاثة آخرين ضد التعيين بحلول نهاية نوفمبر/تشرلاين الثاني الوشيك.

وستُعقد الجلسة في نهاية نوفمبر/تشريمن الثاني الوشيك، وسيُطلب من الحكومة تقديم ردود أولية قبل سبعة أيام من موعد الجلسة. يأتي هذا القرار عقب الالتماس الذي قدمته حركة جودة الحكم في اليوم السابق، مباشرةً بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتعيين اللواء زيني في هذا المنصب.

وادّعت حركة جودة الحكم في الالتماس أن عملية التعيين شابتها عيوب خطيرة، سواء من حيث الكفاءة أو من حيث سلطة الحكومة التقديرية. في الالتماس، ذكرت الحركة: "من المهم التأكيد على أن اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا لم تفحص نزاهة التعيين بمعناه الأوسع. استندت اللجنة في قرارها إلى أساس واقعي هش، متجاهلةً أساسًا واقعيًا واسعًا عُرض عليها، ولم تنظر بشكل صحيح في قضايا جوهرية تتعلق بنزاهة كل من الشخص الذي عيّن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونزاهة المرشح، اللواء زينيتس".

إن تحديد موعد جلسة استماع سريعة يعني أن المحكمة العليا ستنظر في حيثيات جميع الادعاءات الواردة في الالتماسات، بما في ذلك "الخوف من الاستغلال السياسي لصلاحيات الشاباك، وقضية التقرير السري، وتجاهل شهادات رؤساء الشاباك السابقين".

ومن جهته قال رئيس حركة جودة الحكم، إلياد شراغا: "إن تحديد موعد جلسة استماع سريعة يمثل فرصة مهمة لإجراء مراجعة قضائية معمقة لعملية التعيين المعيبة. سيُطلب من المحكمة العليا النظر في جميع العيوب الخطيرة التي تجاهلتها اللجنة الاستشارية، بما في ذلك الشهادات الموثقة لثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك)، الذين أشاروا إلى محاولات متكررة من رئيس الوزراء لإساءة استخدام صلاحيات جهاز الأمن العام لأغراض سياسية وشخصية. هذا تعيينٌ بالغ الأهمية لأمن الدولة والديمقراطية، ويجب ألا يُتخذ مع تجاهل النقاء الأخلاقي وسيادة القانون. سنواصل عرض جميع الأدلة والشهادات على المحكمة التي تُشير إلى ضرورة إلغاء هذا التعيين".