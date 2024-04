داعش يقتل نحو 30 عنصرا من القوات السورية خلال هجومين في ريف حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، أن تنظيم الدولة الإسلاميّة قتل 28 جنديا ومقاتلا في قوّات موالية لسوريا خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق، وأن التنظيم عاد بقوة في العديد من المناطق النائية بعد سنوات من هزيمته.

وأكد المرصد "مقتل 28 عنصرا من قوّات السورية وفصائل موالية لها جرّاء هجوم نفّذته خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلاميّة، استهدف حافلة نقل عسكريّة في ريف حمص الشرقي".

وبين القتلى تسعة مقاتلين من "لواء القدس"، وهو فصيل يضمّ مقاتلين فلسطينيّين موالين لدمشق، ويتلقّى خلال السنوات الأخيرة دعما روسيًّا، حسب المرصد.

كذلك، قُتل "أربعة عناصر من القوّات السورية في هجوم آخَر للتنظيم على مقرّ عسكري في ريف البوكمال" في شرق سوريا، وفق المرصد.

https://twitter.com/i/web/status/1781217535246877182