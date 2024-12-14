"كذب على المقربين منه وهرب بطائرة روسية": هكذا هرب الأسد من سوريا

لم يخبر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أحدا تقريبا عن خططه للفرار من سوريا عندما ينهار نظامه. وبدلاً من ذلك، تم خداع المساعدين والمسؤولين الحكوميين وحتى الأقارب أو عدم إبلاغهم، حسبما قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لوكالة أنباء "رويترز" الليلة (الجمعة).

وكشف نائب قائد الفرقة المسؤولة عن المطار الدولي في دمشق لقناة الجزيرة تفاصيل هروب الرئيس المخلوع من سوريا، مؤكدا أن الأسد لم يكن من بين المسؤولين السوريين الذين فروا عبر المطار، بل ربما استخدم طائرة روسية. وأشار أيضًا إلى أن وزير الدفاع وقائد القوات الجوية وغيرهم من كبار المسؤولين في القوات الجوية السورية فروا من البلاد عند وصول قوات المتمردين السوريين إلى دمشق.

وأضاف المصدر أن خللاً في أنظمة الملاحة في مطار دمشق أدى إلى الاعتقاد بسقوط طائرة من المفترض أنها تقل بشار الأسد. وقالت مصادر أخرى للجزيرة إن بشار الأسد غادر قصره في وقت مبكر من صباح الأحد بعد أن أخبر رفاقه الذين كانوا معه أنه سيتعقب شيئا ما ثم تركهم لوحدهم.