إسرائيل تستعيد جثمان الياهو مرغليت (تشرشل) من قطاع غزة

المخطوف إلياهو (تشرشل) مرجليت، الذي قُتل في السابع من أكتوبر وخُطف إلى قطاع غزة، أُعيد الليلة (بين الجمعة والسبت) إلى إسرائيل.

إيلياهو مرغليت من سكان نير عوز، والذي كان يُلقب بين الجميع بـ"تشرشل"، جاء إلى الكيبوتس مع مجموعة ناحال التابعة لحركة "هشومير هتسعير" (الحارس الشاب). كان فلاحًا، وعلى مدى سنوات عديدة أدار قسم الأبقار وإسطبلات الخيول في نير عوز. إيلياهو كان متزوجًا من دافنا، ووالدًا لنوعا، داني، ونِيلي وجدًا لثلاثة أحفاد.

إيلياهو كان مرتبطًا بمجموعة "فرسان الجنوب" التي كان أعضاؤها يتشاركون حبهم لركوب الخيل لأكثر من خمسين عامًا. في السابع من أكتوبر خرج ليطعم خيوله المحبوبة وخُطف من الإسطبل. ابنته نيلي اختُطفت أيضًا إلى غزة وأُطلق سراحها بعد 55 يومًا في أسر حماس.

عائلة مارغليت قالت: "نعلن بحزن عميق عن عودة حبيبنا، إيلي (تشرشل) مارغليت إلى الوطن، بعد 742 يومًا من مقتله واختطافه من كيبوتس نير عوز. نشكر شعب إسرائيل وطاقم عائلات المخطوفين على دعمهم لنا في النضال الطويل من أجل إعادته".

"نحن نَعِد بأننا لن نتوقف ولن نرتاح حتى يُعاد آخر المخطوفين إلى قبر إسرائيل. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت."