الخطة الإسرائيلية لضرب الحوثيين- والتغيير في الموقف الأمريكي

بعد هجوم التحالف في اليمن: في إسرائيل يقدرون أنه لن يكون من الممكن هزيمة الحوثيين، وهناك حاجة للتعاون مع الأمريكيين، جاء هذا وفق لما نشره المحلل العسكري في قناتنا العبرية يوسي يهوشوع .

وكشف كذلك عن الخطة الإسرائيلية لهزيمة الحوثيين، والتي تشمل بحسب المسؤولين أربعة مجالات: إلحاق الضرر بالقيادة، وتدمير نظام إنتاج الأسلحة، والإضرار بسلسلة التوريد من إيران، والإضرار بالبنية التحتية الوطنية في اليمن.

في غضون ذلك يدور جدل في إسرائيل، في الأجهزة الأمنية والسياسية، حول مسألة الهجوم على إيران، حيث يتحدث مسؤولون عن تنفيذه، وهناك من يرى أن نفوذ طهران على الحوثيين ليس كبيرا كما ينسب إليهم. ولذلك، فإن التوقعات بأن الهجوم على إيران سيؤدي إلى وقف إطلاق الحوثيين للصواريخ أمر مبالغ فيه.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين أنه تم في الأيام الأخيرة اتخاذ قرار في واشنطن لتغيير اتجاه العمليات ضد اليمن - وزيادة العمليات ضد الحوثيين. وفي الواقع، فإن الهجوم الذي تم تسجيله الليلة الماضية هو جزء من القرار المعني.

وأضاف أيضًا أن القرار اتخذته إدارة بايدن بالتنسيق مع إسرائيل، بعد أن توصل الأمريكيون إلى استنتاج أن الأمور لم تتقدم بعد عام من تنفيذهم هذه الهجمات بشكل مدروس.