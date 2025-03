تقارير: غارات أميركية استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن

أفادت مصادر محلية يمنية، مساء اليوم الجمعة، أن "70 غارة أميركية استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن"، فيما ذكرت مصادر مطلعة، أن "غارات أميركية استهدفت معسكر السواد مقر قيادة الحرس الجمهوري سابقا جنوبي صنعاء".

