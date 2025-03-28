تقارير: غارات أميركية استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن

أفادت مصادر محلية يمنية، مساء اليوم الجمعة، أن "14غارة أميركية استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن"

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ضربات عسكرية أمريكية ضد أهداف للحوثيين في اليمن 16 مارس 2025
ضربات عسكرية أمريكية ضد أهداف للحوثيين في اليمن 16 مارس 2025US Central Command (CENTCOM) / AFP

أفادت مصادر محلية يمنية، مساء اليوم الجمعة، أن "70 غارة أميركية استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن"، فيما ذكرت مصادر مطلعة، أن "غارات أميركية استهدفت معسكر السواد مقر قيادة الحرس الجمهوري سابقا جنوبي صنعاء".

https://x.com/i/web/status/1905716545667617196

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ومن جهة أخرى أفادت مصادر يمنية محلية، أن"14 غارات أميركية استهدفت مخازن حوثية في مديرية الحزم محافظة الجوف شمالي اليمن".

وقالت تقارير أخرى أن "معسكر السواد جنوب صنعاء يستهدف لأول مرة خلال أسبوعين من الضربات الأميركية"

وطالت غارات معسكر السواد مقر قيادة الحرس الجمهوري سابقاً جنوب صنعاء. وأوضحت المصادر أن 8 غارات استهدفت منطقة السواد في مديرية سنحان.كما استهدفت غارات مواقع حوثية في معسكر ضبوه جنوب صنعاء.

فيما هزت عدد من الانفجارات محيط صنعاء بعد الغارات.

أما في محافظة الجوف، فقد طالت 8 غارات مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية الحزم، في حين استهدفت غارتان مديرية سحار وسط صعدة.

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