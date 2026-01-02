"لتقييم الجهود الإنسانية": نجمة هوليوود أنجلينا جولي تزور معبر رفح

زارت نجمة هوليوود أنجلينا جولي معبر رفح على الجانب المصري، اليوم الجمعة، ووفقًا للتقارير، وصلت الممثلة "للإشراف على جهود الإغاثة الإنسانية والتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وقالت الممثلة والمبعوثة الخاصة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي وصلت، برفقة وفد أميركي، إنها "تشرفت بلقاء متطوعي المنظمات غير الحكومية المتمركزين قرب المعبر". وتحدثت جولي مع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية كذلك، وقال لها أحد متطوعي الهلال الأحمر إن مئات الشاحنات تنتظر لدخول القطاع.

واستقبل مسؤولون مصريون جولي لدى وصولها، وتفقدت، من بين أمور أخرى، مستودعات الهلال الأحمر اللوجستية في مصر، والتي تُعد نقطة عبور للإمدادات الأساسية التي تدخل القطاع. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذه المستودعات تُعنى بتخزين ونقل المعدات الطبية والغذاء والوقود التي تُوزع على الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تزور الممثلة سكان القطاع الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج الطبي في المنطقة. ورافقها في زيارتها ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، ومحافظ شمال سيناء، ووزير الهجرة المصري.