"ضغط غير مسبوق": استجواب 35 عضوًا من الجالية اليهودية في إيران

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أفادت وكالة أنباء حقوق الإنسان (هرانا)، التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم (السبت)، باحتجاز ما لا يقل عن 35 مواطنًا يهوديًا في إيران للتحقيق معهم منذ يوم الاثنين. وأفاد مصدر مقرب من العائلات، بأن المحققين ركزوا بشكل رئيسي على أسئلة حول الروابط العائلية مع أقاربهم في إسرائيل، وشددوا على ضرورة الامتناع عن أي اتصال هاتفي أو إلكتروني مع جهات خارج إيران في هذه المرحلة.

تتناقض موجة الاستدعاءات، التي تأتي في ظل توترات عسكرية بين البلدين، مع الرواية الرسمية للنظام القائلة بمنح اليهود في إيران "حقوقًا متساوية كاملة". وبينما تُصوّر السلطات الجالية اليهودية على أنها مُندمجة وآمنة، أفادت مصادر داخل الجالية بـ"ضغوط غير مسبوقة" في الأسابيع الأخيرة.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يُقدّم المسؤولون في أجهزة العدالة والأمن أي تفسيرات بشأن دوافع التحقيقات أو نتائجها. وقالت بعض العائلات إنها تلقت رسائل مطمئنة، تُفيد بأن الهدف ليس ممارسة الضغط، بل جمع المعلومات و"منع الجريمة" في ضوء الحرب بين إيران وإسرائيل. ومع ذلك، يُحذّر محامو حقوق الإنسان من أن هذا قد يُمثّل تمييزًا على أسس دينية وعرقية، بما يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وترتبط التدابير الحالية أيضاً بالتشريعات السابقة: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أقر البرلمان الإيراني "قانون تشديد العقوبة على السفر إلى إسرائيل"، الذي يفرض عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وحرمان أي مواطن يزور إسرائيل من الحصول على جواز سفر لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

يحافظ العديد من اليهود في إيران على روابط عائلية ودينية مع أقاربهم في إسرائيل، وكان السفر بين البلدين شائعًا في السابق، وهو نشاط يخضع الآن لمزيد من التدقيق والقيود.

لم تُصدر جمعية الجالية اليهودية في طهران بيانًا رسميًا بعد. ومع ذلك، قال أحد كبار أعضاء الجالية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "في الأزمات السابقة، كانت هناك حالات استدعاء معزولة، لكن النطاق الحالي غير مسبوق ويثير مخاوف عميقة بشأن السلامة النفسية والاجتماعية للجالية".

وفقًا لتعداد غير رسمي أُجري عام 2021، يُقدَّر عدد اليهود في إيران بأقل من عشرة آلاف. وبسبب الهجرة الجماعية بعد الثورة الإسلامية عام 1979، فإن العديد منهم لديهم أقارب في إسرائيل، ويحذر الخبراء من أن الضغوط الأمنية وقوانين السفر المُقيِّدة تُهدد بشكل متزايد قدرة الجالية على الحفاظ على الروابط الأسرية.