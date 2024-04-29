حظر إيران لمسلسل "الحشاشين": ما هي القصة؟

أعلنت إيران، أمس الأحد، عن حظر بثّ المسلسل المصري "الحشاشين" على جميع المنصات المحلية، ويعود سبب الحظر إلى ما اعتبرته السلطات الإيرانية "تشويهات تاريخية" و"نهجًا سياسيًا متحيزًا" في تصوير المسلسل لجماعة "الحشاشين" الإسماعيلية.

ووفقًا لمسؤولين إيرانيين، فإن المسلسل يتضمن مغالطات تاريخية تُسيء إلى سمعة هذه الطائفة، كما أنه يُقدّم صورة نمطية مُسيئة للإسلام بشكل عام.

وقد لاقى قرار الحظر ردود فعل مُتباينة، حيث أيّده البعض مُعتبرين إيّاه خطوة ضرورية لحماية التاريخ والثقافة الإسلامية، بينما انتقده آخرون معتبرين إيّاه قمعًا للحريات الفنية وتضييقًا على حرية التعبير.

المسلسل المكون من 30 حلقة، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، تدور أحداثه حول “حسن الصباح” وجماعته، وهي طائفة من الشيعة الإسماعيلية، وكانت معروفة بتنفيذ اغتيالات سياسية دموية. المسلسل قام ببطولته كوكبة من النجوم بقيادة المخرج بيتر ميمي، وقام بدور “حسن الصباح” النجم المصري كريم عبدالعزيز.