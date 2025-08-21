الاشتباه بقيام طالبين أمريكيين تصوير منشأة إسرائيلية سرية في القدس

قد يعجبك أيضًا -

حالة تجسس أخرى: اعتقلت السلطات الإسرائيلية طالبان من طلاب مدرسة دينية من الولايات المتحدة للاشتباه في تصوير منشأة أمنية في منطقة القدس، وصباح اليوم (الخميس) تم إحضارهما لجلسة تمديد اعتقالهما في محكمة الصلح بالمدينة.

عند اعتقالهما، ادعى الاثنان أنهما كانا يتجولان في المنطقة، لكن في بداية الجلسة اعترفا بما نُسب إليهما وادعيا: "نحن في أيام حرب وفي كثير من الحالات رأينا أن المشتبه بهم على صلات بجهات أجنبية".

مندوب الشرطة طلب تمديد اعتقالهما لمدة خمسة أيام، وذلك بعد أن ورد أمس بلاغ في ساعات بعد الظهر بأن الاثنين دخلا إلى مجمع سري للغاية تابع لوزارة الأمن وقاما بتصوير المنشأة ومكونات أخرى هناك.

بعد أن أوقفهم رجال الأمن، أخذ أحد رجال الأمن هواتف المشتبه بهم ورأى فيها صورًا يُمنع تصويرها هناك ويُمنع عليهم التواجد هناك. المنشأة مسيجة، وعلى البوابة توجد لافتة "ممنوع الدخول"، ومع ذلك قام المشتبه بهم بفتح البوابة ودخلوا.

طلب محامي الإثنين الإفراج عنهما دون شروط: "نحن نتحدث عن شخصين عابرَي سبيل بريئين دون أي نية أخرى. لست أفهم سلوك الوحدة التي تحقق في القضية ولست أفهم سلوك الجهة المسؤولة عن تأمين تلك المنشأة السرية. كيف دخلا إلى الداخل دون إعاقة. قالوا لهما أن هذه منطقة خاصة فقالا إنهما سيخرجان، دون محاولة هروب و سلّما هواتفهما النقالة أيضاً، وآمل ألا تكون كل المنشآت السرية في دولة إسرائيل محمية بهذا الشكل".