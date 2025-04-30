هل يمكن لدروز السويداء أن يسلموا للسلاح؟ || الكاتب السوري رواد العوام: الدروز في السويداء بحاجة إلى الدولة ولا أحد في سوريا يريد الحرب

على خلفية الاشتباكات العنيفة في البلدات والمدن الدرزية في سوريا، أكد الكاتب السوري رواد العوام من السويداء أن "ما حدث هو انعكاس لحالة انسداد أفق سياسي ولحالة تحريض طائفي متواصل منذ سقوط النظام"، وأكد موضوع سلاح الدروز في السويداء "يرتبط بالثقة" وهي غير موجودة حاليا، لمتابعة تصريحاته في الفيديو.

أكد الكاتب السوري رواد العوام خلال مشاركته في برنامج هذ المساء الذي تقدمه لورين وهبي إن "ما حدث في السويداء هو انعكاس لحالة انسداد أفق سياسي ولحالة تحريض طائفي متواصل بدأ منذ سقوط النظام ،لم يشفع للسويداء موقفها من الثورة السورية ولا رسائل المحبة التي أرسلتها للداخل السوري، بطبيعة الحال المسلمين الموحدين الدروز بطبيعتهم مسالمين ، عبر تاريخهم لم يعتدوا على أحد وهم أصحاب ثقافة نحرم الاعتداء من قبلنا والإعتداء علينا، ما حدث هو تصاعد لحالة التحريض الطائفي التي بدأت بعد سقوط بشار الأسد، ويبدو أنه لا يمكن ضبط الأمور على الأرض، توجد حالة من الفوضى ، كل طائفة لديها تحفظات من الطائفة الأخرى ومفاهيم خاطئة تجاهها"

وتابع "محافظة السويداء تحتاج إلى خدمات الدولة، النظام السابق تعامل معنا بصورة ظالمة..حارب السويداء بكل الوسائل، نحن بحاجة ماسة إلى الدولة، الدروز في السويداء ولائهم المطلق في سوريا"

وربط سيناريو تخلي دروز السويداء عن السلاح بالثقة وقال " إن موضوع السلاح يرتبط بالثقة، وحين نتحدث عن ثقة سياسية نتحدث عن أطراف يجب على الشرع أن يفهم أنه يوجد أطراف في سوريا، نحتاج الى دولة قانون وإعلان دستوري أكثر مرونة وحالة حوار وطني حقيقي، وحلول حقيقية وعميقة ، نحتاج الى سلم أهلي، لا أحد في سوريا يريد الحرب ".لمتابعة تصريحاته في الفيديو

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