جهاز أمني إيراني جديد لملاحقة الجواسيس ، وطهران تستعين بهذه الدول للكشف عنهم

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تنوي ايران تشكيل جهاز أمني جديد مهمته ضبط الجواسيس والقضاء عليهم، ووفقا للتقرير في "رأي اليوم" تنوي ايران التعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية والروسية للكشف عن كامل تفاصيل شبكة التجسس الإيرانية الداخلية التي اخترقت ايران قبل وبعد الحرب مع إسرائيل، كما أن السلطات باشرت بإعدام جواسيس.

وذكر التقرير أنه سيتم هنا "تشكيل جهاز أمني جديد في ايران مهمته اصطياد الجواسيس والقضاء عليهم تماما، وإلحاقهم بسلطات الجهاز القضائي ومراكز الاستجواب والسجون، حيث توجد شكوك ببنية لوجستية كاملة من المحليين والأجانب، تمكنت من تشكيل حاضنة لأنشطة التجسس والحرب ضد ايران".

ولم تتوفر معلومات عن الجهاز الأمني الجديد، ولا عن إمكانية اختراقه مجددا لكن الحديث هنا عن نحو 4000 رجل أمن واستخبارات من بين عناصر تم اختيارهم بعناية شديدة وبإشراف خامنئي ومكتبه و بدون فلاتر مع بقية الاجهزة الموجودة. ولفت التقرير إنه من المرجح وصول "تقنيات استجواب ورصد وملاحقة صينية خاصة وصلت فعلا للجهاز الجديد"

من جانب آخر، اتخذت محكمة إيرانية قرارا سريعا بإعدام اربعة جواسيس الاثنين، وعلى ما يبدو ستعدم طهران عددا كبيرا من الجواسيس قد تصل الى لاعبين أساسيين في شبكة التجسس.