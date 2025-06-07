إيران تعلن حيازتها آلاف الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها نجحت في الاستيلاء على "وثائق استخباراتية متعلقة بالمشروع النووي الإسرائيلي". ووفقًا لبيانات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، زُعم أن "آلاف الوثائق الاستخباراتية الحساسة والسرية سُرقت من إسرائيل". ونقلت وكالة فارس عن مصادر مطلعة قولها إن جهاز الاستخبارات في إيران تمكن من الوصول إلى كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية ذات الحساسية الخاصة بإسرائيل، موضحة أن من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع إسرائيل ومنشآتها النووية.

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ويؤكد هذا الادعاء، الذي نقله أيضًا موقع "الميادين" اللبناني، المقرب من حزب الله وإيران، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية استولت على أرشيف ضخم يحتوي على معلومات "حساسة واستراتيجية"، بما في ذلك خطط وبيانات عن منشآت نووية إسرائيلية. ووصفت إيران هذه العملية بأنها "ضربة موجعة" لإسرائيل، مدعية أنها حصلت على "آلاف الوثائق المتعلقة بالمشروع النووي الإسرائيلي ومنشآته".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن هذه العملية من المرجح أن يكون نفذها روي مزراحي وألموغ أتياس، وهما إسرائيليان يبلغان من العمر 25 عامًا من مدينة نيشر، اتُهما مؤخرًا بالتجسس لصالح إيران.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن هذين الصديقين منذ الطفولة حاولا تركيب كاميرات في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس. تأتي هذه التصريحات الإيرانية في ظل توترات حادة بين طهران وتل أبيب. وفي حال تأكيدها، ستُشكل خرقًا أمنيًا كبيرًا لإسرائيل فيما يتعلق ببرنامجها النووي المزعوم.

ومع ذلك، لا تزال صحة هذه الادعاءات بحاجة إلى التحقق، إذ تلجأ إيران بانتظام إلى التضليل في حربها النفسية ضد إسرائيل. ولم يُقدّم أي تأكيد مستقل لهذه الادعاءات حتى الآن.