بعد الهجوم الإيراني: هذه الرسائل التي نقلتها مصر إلى إسرائيل

على خلفية التصعيد مع ايران، بادر وزير الخارجية المصري سامح شكري لمحادثة أولى وغير عادية مع وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، والتي جاءت بعد مكالمته مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن ومع وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان.

ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية "كان" هذه كانت المكالمة العلنية الأولى بين الاثنين, وزير الخارجية المصري طلب من نظيره الإسرائيلي كاتس تجنب رد عسكري يمكنه أن يؤدي الى تصعيد الوضع مع ايران كما استعرض جبهة موحدة مع وزير الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع.

الوزير كاتس رد عليه :"يجب علينا العمل سوية لكبح التيارات المتطرفة في المنطقة", مشيرا إلى أن ايران لا تشكل خطرا فقط على ايران إنما على كل العالم. وأشار كاتس الى أنه بفضل التعاون مع الدول العربية والغربية، نجحت إسرائيل بتجنب ضربة مؤلمة، لكننا لن نسمح بمواصلة الوضع كما هو.

واستعرض خلال المحادثة مواضيع أخرى غير الموضوع الإيراني، حيث عبر وزير الخارجية المصري عن رغبته في الوقت الحاضر على وجه التحديد في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما أثار شكري موضوع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأكد له الوزير كاتس أنه سيكون هناك تنسيق مع مصر حول الموضوع، نظرا لحساسية الموضوع، كما ابلغ كاتس نظيره المصري أن رد حماس يضر بالجهود للتوصل الى حل وطلب منه أن يوضح لحماس أنه بدون الإفراج عن المختطفين لن يكون هناك وقف إطلاق نار.

في حين أكد مصدر مصري مطلع على التفاصيل لـ"كان" أن التصعيد أمام ايران كان محوريا، على خلفية جهود مصر منع الإنجرار الى حرب إقليمية.