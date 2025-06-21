من هو "درع السيد" أبو علي خليل أشهر مرافق لحسن نصر الله والذي قتل بغارة إسرائيلية في ايران؟

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أفادت مصادر إعلامية عربية عن مقتل أبو علي خليل مرافق حسن نصر الله مع نجله مهدي خليل (الحاج صالح) والقيادي احيدر الموسوي من "كتائب سيد الشهداء" العراقية في غارة استهدفت أحد مواقع الحرس الثوري الإيراني عند الحدود الإيرانية - العراقية.

ويشار إلى أنه ترددت في السابق خلال الحرب أنباء عن مقتل خليل خلال الحرب، أو إصابته بسبب تفجيرات أجهزة "البيجر"، أو في مواجهات عسكرية، إلا أن "أبو علي" ظهر خلال تشييع حسن نصر الله، في بيروت في 23 شباط/فبراير الماضي ‏وكان يقف الى جانب النعش وبدت علامات التأثر على وجهه، وكان "يتلقى الأوشحة من محبي نصر الله ويمررها ‏على النعش، ويقوم بإعادتها لاحقا إلى أصحابها".

أبرز المعلومات عن أبو علي خليل:

إسمه الحقيقي حسين الخليل، وعرف بلقب "درع السيد"، حيث كان مرافق ومقرب شديد من الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

انضم خليل إلى حزب الله منذ تأسيسه في بدايات الثمانينيات ويقول إنه كان إلى جانب نصرالله منذ ذلك الحين، وواظب على ‏الظهور الى جانبه في مختلف إطلالاته بين الجموع والمهرجانات منذ ‏العام 2000، حيث حاز على شهرة واسعة لظهوره وراء نصر الله أو أمامه على الشاشات.

وتحدثت صفحات مقربة من حزب الله إنه عين مسؤولا عن حماية ضريح حسن نصرالله على طريق مطار بيروت بعد تشييعه في شباط.