لهذا السبب تم إخلاء السفارة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية

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تخشي دولة الإمارات العربية بأن خلية من المسلحين تسعى لتنفيذ عمليات انتقامية ضد أهداف إسرائيلية بالتشديد على رموز للسلطة بالفترة الزمنية القريبة، ووفقا لهيئة البث الرسمية الحديث يدور عن خلايا موالية لايران واليمن. وتعمل إسرائيل بتعاون كامل مع الإمارات في إطار الجهود لتحييد هذه الخلايا التي لم يتم القبض عليها بعد.

وعلى ضوء ذلك بدأت إسرائيل إخلاء مقراتها الديبلوماسية في الإمارات العربية، وكما أفدنا نشر تحذيرات سفر للإسرائيليين المقيمين في دولة الإمارات. ووفقاً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فإن إيران، وحماس، وحزب الله، ومنظمات جهادية أخرى، تصعّد في هذه الأيام من نشاطها في المنطقة، رغبةً في الانتقام على خلفية العملية ضد ايران وفي ظل التحريض المتزايد ضد إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

يشمل التحذير تنبيهاً من خطر متزايد لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الإمارات، خاصة في المناسبات اليهودية، الأعياد وأيام السبت. يوصي المقر الإسرائيلي الإسرائيليين بتجنب إظهار هويتهم اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، والحفاظ على يقظة عالية وتجنب التجمعات أو الوصول إلى المؤسسات اليهودية.