إسرائيل: إصابة رجل بجروح خطيرة وتحييد المشتبه به بعد هجوم بالسكين

أصيب رجل بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن في تل أبيب، مساء اليوم السبت، وتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف في المدينة، وبحسب النتائج الأولية للتحقيقات فإن مسلحا بسكين هاجم مدنيا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وفق مصادر طبية، وقالت الشرطة الإسرائيلية عبر منصة "إكس"، التي انتشرت بسرعة في مكان الحادث، إن "الظروف الدقيقة للحادث ودوافع الهجوم لا تزال قيد التحقيق".

وبحسب النتائج الأولية للتحقيق، فإن المنفذ قفز على أحد المارة في الشارع قبل أن يتدخل أحد المدنيين الذين شهدوا المشهد، وأطلق النار على الممنفذ وتم تحييده، وذكرت المصادر أن "منفذ العملية مسلح فلسطيني عمره 19 من طولكرم بالضفة الغربية".

وتم توقيف عملية الطعن بفضل التدخل السريع لمدني مسلح كان موجودًا في مكان قريب، والذي "حيّد المسلح برصاصة"، وتواصل قوات شرطة منطقة تل أبيب، مدعومة بطائرة مروحية، عملها في مكان الحادث وتجري عمليات بحث واسعة في المنطقة. ويقوم قائد منطقة تل أبيب، حاييم سارجروف، حاليًا بتقييم الوضع مع القادة على الأرض.

يأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات ويوضح سرعة رد فعل قوات الأمن الإسرائيلية ودور المدنيين المسلحين في الرد على التهديدات العدائية.