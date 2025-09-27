على خلفية الأنباء عن اقتراب إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا والذي أشار اليه ترامب في تصريحاته الأخيرة أكثر من مرة، وقال بأنه قريب، وإشارة نتنياهو بأن الاتفاق سيشمل نزع السلاح في الجنوب السوري وضمان أمن دروز سوريا، أشارت الصحافية السورية هديل عويس أن :"لا أحد متحمس للاتفاق بين سوريا وإسرائيل سوى دونالد ترامب والخاسر الأكبر هو سوريا" لمتابعة مداخلتها كاملة.

جاء تصريح الإعلامية السورية خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله حيث قالت إنه :"لا أحد متحمس للاتفاق الأمني سوى دونالد ترامب، لا نتنياهو ولا الشرع متحمسان، بخصوص نتنياهو فإنه بالنسبة للشعب الإسرائيلي مسألة عقد سلام واتفاقية ابراهيمية مع هذه الحكومة السورية ليس جذابا، مثل إبرامه مع السعودية أو الإمارات أو دول أخرى مماثلة، الكثير من الشعب الإسرائيلي يرونها حكومة جهادية ونسخة أخرى من حماس، وبالتالي يلومون نتنياهو اذا توجه الى إبرام سلام رسمي معها.. ناهيك عن ذلك، إسرائيل تعرف أنه يمكنها أن تأخذ ما تريده من سوريا بالقوة والتحركات العسكرية القائمة على الأرض يوميا.. هي تقترب من مناطق قريبة جدا من وسط دمشق ولا أحد قادر على وقفها..".

وتابعت :"الجانب السوري يشعر بحرج شديد، خصوصا الآن في فترة الحرب في غزة ، أمام جمهوره وقاعدته الشعبية من عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، حيث سيضعف هذا من شعبيته … لكن على ما يبدو ، تمارس ضغوطات كبيرة والتي يمكن تؤدي الى اتفاقية.. والرابح فيها على الأرض طبعا هو الجانب الإسرائيلي، حيث أن إسرائيل لا تساوم ولا تجرب بالنسبة لأمنها على الحدود ..لذلك تريد ضمان ذلك، كما أنها ترى وجود كتلة درزية مسلحة قوية على حدودها أئمن لها من قوات جهادية.. من الممكن أن تقود الضغوطات على الجانبين الى استعراض قد يفيد دونالد ترامب سياسيا، لأنه مأزوم جدا في السياسات الخارجية .. والخاسر الأكبر من هذا الاتفاق هو سوريا".

