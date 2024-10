"اتهمه اردوغان بمحاولة الانقلاب ضده": وفاة الداعية التركي فتح الله غولن في الولايات المتحدة

أعلنت مصادر إعلامية تركية اليوم وفاة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي مقربه منه، وتوفي غولن (83 عاما) الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب الفاشل ضده عام 2016، الليلة الماضية في المستشفى.

