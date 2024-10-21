"اتهمه اردوغان بمحاولة الانقلاب ضده": وفاة الداعية التركي فتح الله غولن في الولايات المتحدة

أعلنت مصادر إعلامية تركية اليوم وفاة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي مقربه منه، وتوفي غولن (83 عاما) الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب الفاشل ضده عام 2016، الليلة الماضية في المستشفى.

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هذا وأعلن موقع "هركول Herkul" التابع لغولن والمحظور في تركيا، وفاة الداعية في "20 أكتوبر/تشرين الأول". وغولن هو مؤسس حركة "غولن"، التي يطلق عليها أيضاً "حزمت (وتعني خدمة بالتركية)"، كان مقيماً في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999. وسحبت تركيا منه جنسيته التركية في عام 2017.

وكان اردوغان من حلفاء حركة "غولن" السابقين لكنه تحول الى عدو لدود له بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، ومنذ ذلك الحين قامت السلطات التركية بحملات اعتقال واسعة لمئات النشطاء من أنصار غولن.