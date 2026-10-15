تفاصيل المحادثة الدرامتكية بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع تُكشف هذا المساء (الخميس) لأول مرة على قناة i24NEWS العبرية. ووفقًا للكشف الذي عرضته نافيه درومي، جرت هذه المحادثة غير المسبوقة في 16 يوليو 2025، وخلالها طالب نتنياهو بانسحاب فوري للقوات السورية وحذر: "إما أن نعزز الهجمات". الشرع طلب 48 ساعة لمعالجة الأمر، لكن نتنياهو هدده: "هذا غير مقبول. أولاً اسحب قواتك".

فيما بعد، وضع نتنياهو إنذارًا واضحًا أمام الرئيس السوري وقال: "أرغب في أن أكون مباشرا ومحددا. على ما يبدو الرسالة عبر الوسطاء لم تصل كما يجب. هناك إبادة جماعية تُرتكب ضد الدروز. حتى الساعة 22:00 يجب على قواتك الانسحاب من السويداء". فرد الشرع: "كنت آمل أن تسير المحادثة بشكل مختلف".

المحادثة جرت في الساعة 13:30 بعد الظهر. بعد ساعات قليلة فقط، نفذ الجيش الإسرائيلي تهديده وهاجم أهدافاً رئيسية في قلب دمشق - بينها القصر الرئاسي ومبنى رئاسة الأركان السورية.

هذا الحوار هو جزء من حوالي 1,000 وثيقة بحوزة مراقب الدولة، التي توثق النقاشات الأمنية والسياسية الأكثر دراماتيكية التي جرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلى صعيد متصل نفى مصدر في الحكومة السورية مساء اليوم (الخميس) في حديث مع وكالة الأنباء الرسمية سانا وجود مكالمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس سوريا أحمد الشرع. وقال المصدر: "نرفض محاولة الزج بالدروز في الانتخابات في إسرائيل".