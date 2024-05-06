مسؤول إسرائيلي: "إذا كان رد حماس إيجابيا حول الاتفاق فإن عملية إخلاء رفح سيتوقف"

أكدت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح يأتي في إطار العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة" واشاروا إلى أنه" حتى يتم الانتهاء من الإخلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق".

وقال أحد المصادر للصحيفة الإسرائيلية "المفاوضات لم تنته بعد. حماس لم ترسل لنا ردها بعد. إذا كان إيجابيا فإن عملية الإخلاء ستتوقف". ومن المتوقع أن يصل رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لمحاولة استئناف المفاوضات وتأجيل عملية رفح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى، لأمس الأحد، كلمة في حفل افتتاح يوم ذكرى المحرقة معلناً أن "أي ضغط أو أي قرار من أي هيئة دولية لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها".وتابع"بوصفي رئيس وزراء إسرائيل، أتعهد هنا في القدس في يوم ذكرى المحرقة: أننا لن نهزم أمام عدائنا الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية مرة أخرى، لقد حدث ذلك الآن!".