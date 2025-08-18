مناقشة نتنياهو حول الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية - ومطلب سموتريتش

كبار المسؤولين في الحكومة يناقشون خيارات الرد على سياسة أوروبا بشأن السلطة الفلسطينية • من المتوقع أن يقدم وزير المالية مطلبًا حازمًا بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية

وزراء الحكومة في جلسة الكنيست، جدعون ساعر، بتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، بنيامين نتنياهو، يسرائيل كاتس، إيلي كوهين، ميري ريغيف
نشر أول: سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) جلسة نقاش سياسية أمنية خاصة، تركز على الرد الإسرائيلي على نية الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول..

في النقاش من المتوقع أن يقدم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مطلبًا حازمًا بفرض سيادة إسرائيلية كاملة على يهودا والضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري. سموتريتش يدّعي أن هذا يشكل ردًا صهيونيًا ضروريًا على "خطوة أحادية الجانب معادية لإسرائيل" من قبل الدول الأوروبية.

سموتريتش يصادق على مخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة ويقضى على إقامة دولة فلسطينية

كما تتذكرون، أمر سموتريتش قبل ثلاثة أشهر بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بل وأعلن حتى أنه لن يمد بند التعويضات للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى السلطة، وهي الخطوة التي أدت إلى تفاقم التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

