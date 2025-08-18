قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) جلسة نقاش سياسية أمنية خاصة، تركز على الرد الإسرائيلي على نية الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول..

في النقاش من المتوقع أن يقدم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مطلبًا حازمًا بفرض سيادة إسرائيلية كاملة على يهودا والضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري. سموتريتش يدّعي أن هذا يشكل ردًا صهيونيًا ضروريًا على "خطوة أحادية الجانب معادية لإسرائيل" من قبل الدول الأوروبية.

كما تتذكرون، أمر سموتريتش قبل ثلاثة أشهر بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بل وأعلن حتى أنه لن يمد بند التعويضات للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى السلطة، وهي الخطوة التي أدت إلى تفاقم التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.