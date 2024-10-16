لعبة الحروب: ارتفاع كبير بعدد الركاب الإسرائيليين الذين يصلون عن طريق الخطأ الى متن رحلة جوية ومعهم أسلحة

الألعاب الحربية: تم تسجيل قفزة حادة في عدد الركاب الذين يصلون على متن رحلة جوية عن طريق الخطأ، وفي حقائبهم أسلحة أو خراطيش أو رصاص أو أدوات قد تفسر على أنها أسلحة. ووفقا لبيانات القسم الأمني بجهاز الأمن بمطار بن غوريون، أنه في سبتمبر الماضي، تم العثور على أسلحة متنوعة في حقائب عشرات الركاب الذي يحملونها للطائرة ، بينها خمسة مسدسات، ونحو 40 مخزن رصاص، ومئات الرصاصات أو الأسلحة الطويلة بالإضافة إلى سكاكين الجيب والسكاكين المختلفة.

ويبدو أيضاً أن الظاهرة تفاقمت في الأيام الأخيرة، على خلفية التوترات الأمنية وزيادة أعداد المواطنين الذين يحملون السلاح. وتشير إدارة الطيران الوطنية أيضًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يسبب تأخيرات غير ضرورية وقد يتسبب في فقدان الراكب للرحلة.

وشددت سلطة المطارات على أنه قد يتم اعتقال الراكب في الخارج اذا ضبط معه مخزن ذخيرة وتتم محاكمته، وفي الحالات "الأسهل" قد يتم إبعاده من ذلك البلد بشكل دائم، وحثت الركاب على التحقق بعناية من عدم وجود أشياء محظورة في أمتعتهم.