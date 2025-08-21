"انتهاك القانون الدولي": 21 دولة تدين الموافقة على خطة E1

قد يعجبك أيضًا -

قرار الحكومة بالموافقة على خطة E1 الاستيطانية في معاليه ادوميم يواصل إثارة ردود فعل في جميع أنحاء العالم. وقّعت 21 دولة اليوم (الخميس) على بيان مشترك أدانت فيه هذه الخطوة. وجاء في الوثيقة أن المشروع "غير مقبول وينتهك القانون الدولي". في غضون ذلك، استدعت بريطانيا سفيرة إسرائيل في المملكة المتحدة، تسيبي حوتوبيلي، لجلسة محادثة في أعقاب الموافقة على الخطة.

الدول التي وقعت على الإعلان هي أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد وبريطانيا.

وجاء في البيان"قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في منطقة E1 شرقي القدس غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. نحن ندين هذا القرار وندعو إلى إلغائه الفوري".

"يقول الوزير سموتريتش إن هذا المخطط سيجعل حل الدولتين مستحيلاً من خلال تقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس – هذا لا يعود بأي فائدة على الشعب الإسرائيلي. بل، إنه يخاطر بزعزعة الأمن ويؤجج المزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام."

"لا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لمنع استمرار خطة E1. نحن نشجعهم بشكل عاجل على التراجع عن هذه الخطة. إن إجراء أحادي الجانب من قبل حكومة إسرائيل يقوض رغبتنا الجماعية في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط. يجب على حكومة إسرائيل أن توقف بناء المستوطنات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2334 وأن تزيل القيود عن أموال السلطة الفلسطينية"، جاء في البيان.

كتب السفير الألماني في إسرائيل، شتفين زيبيرت، في حسابه على منصة X: "القرار الصادر بالأمس بالموافقة النهائية على خطة الاستيطان E1 يعرض فرصة حل الدولتين للخطر أكثر (وهذا بالضبط ما يريده بعض الوزراء). إذا تم تنفيذها، فإنها ستنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. أنا أوصي بشدة بعدم المضي في هذا الاتجاه".

اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية صادقت يوم (الأربعاء) على دفع خطة E1 في معاليه أدوميم، التي تشمل حوالي 3,400 وحدة سكنية جديدة وإقامة مستوطنة جديدة في عساھل. وتشمل الخطة 342 وحدة سكنية إلى جانب مبانٍ عامة وبُنى تحتية.

من مكتب وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش جاء: "يدور الحديث عن خطوة هامة تمحو فعليًا وهم 'حل الدولتين' وتُرسّخ تمسّك الشعب اليهودي بقلب أرض إسرائيل."

سموتريتش أضاف: "اليوم نحن نضع حقائق تاريخية على الأرض. في منطقة E1 نحن نحقق أخيراً ما وُعدنا به لسنوات. هذه لحظة تاريخية للاستيطان، للأمن ولدولة إسرائيل كلها. وفي عَساهيل نحن نتقدم خطوة أخرى في إقامة مستوطنة جديدة وكاملة – مع مئات من وحدات السكن."