رئيس المستوطنات يلتقي السفير الأميركي القادم لدى إسرائيل في نيويورك

التقى يوسي دغان، رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في نيويورك مع مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنساس السابق، والسفير الأميركي المعين لدى إسرائيل.

ومن المتوقع أن يطلق داغان رسميًا، الأربعاء المقبل، مجموعة ضغط (لوبي) من أجل المستوطنات في الكونغرس الأميركي في واشنطن، بالتعاون مع عضو الكونغرس كلوديا تيني. وستركز هذه المجموعة، التي من المتوقع أن تضم العديد من أعضاء الكونغرس، على تعزيز النشاط الاستيطاني، وتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأصدقائها في الكونغرس والرأي العام الأميركي.

وفي وقت مبكر من الأسبوع المقبل، سيحضر داغان حفل تنصيب الرئيس ترامب في واشنطن، برفقة وفد من المستوطنات.