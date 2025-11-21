تركيا تجدد تهديداتها بالتدخل في سوريا إذا لم تندمج قسد بالجيش السوري

أشار تحليل مطول لصحيفة الأخبار اللبنانية عن العلاقات بين تركيا وسوريا خلال الفترة الأخيرة، أن أنقرة على إعادة تشكيل الوضع السوري بما يتوافق مع مصالحها، خصوصاً في ما يتعلق بملف قوات حزب العمال الكردستاني (PKK) وقوات سوريا الديمقراطية (SDF). ويأتي ذلك بالتزامن مع محادثات داخل تركيا حول زيارة برلمانية محتملة لعبدالله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، في خطوة تعتبرها أنقرة فرصة لتعزيز نفوذها في الملف الكردي داخل سوريا وخارجها.

في المقابل كشفت صحيفة حرييت التركية أن مجموعات كردية وافقت على الانسحاب من شمال العراق لتجنب مواجهة مع الجيش التركي. أما في سوريا، فتشير معلومات الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لدمج قوات سوريا الديموقراطية في الجيش السوري وتكليف دمشق رسمياً بمحاربة داعش، بعد انضمامها للتحالف الدولي ضد التنظيم.

وتقول الصحيفة إن واشنطن تأخذ تحذيرات أنقرة بشأن وجود قوات كردية مسلحة مستقلة على محمل الجد، وتعمل بهدوء على ملف معتقلي داعش في مناطق قسد تمهيداً لإعادتها إلى سلطة دمشق.

رغم ذلك، تؤكد مصادر تركية أن نجاح الجهود الأميركية غير مضمون، ما دفع أنقرة لتجديد تهديداتها بالتدخل العسكري إذا لم تندمج قوات قسد في الجيش السوري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شدد مؤخراً على أن بلاده "لن تسمح بوجود أي قوة مسلحة في سوريا تشكل تهديداً لأمن تركيا".

من جانبهم، أكد قادة قسد خلال مؤتمر في شمال العراق أن سوريا لن تعود إلى "المركزية والهوية الواحدة"، بينما اتهمت قيادات كردية النظام السوري بالسعي لاستعادة السيطرة الكاملة على البلاد.

وفي موازاة ذلك، تبدي تركيا مخاوف من استمرار الدعم الإسرائيلي لـقسد ومحاولات إسرائيل إقامة قنوات اتصال معها، معتبرة أن ذلك قد يدفع سوريا نحو "بلقنة" خطيرة. زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجنوب السوري زادت من هذه المخاوف، فيما تأمل أنقرة أن تمنع الولايات المتحدة اتساع النفوذ الإسرائيلي هناك.

كاتب في صحيفة ميليت التركية حذر من مواجهة محتملة بين تركيا وإسرائيل إذا لم تُضبط التحركات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تركيا أصبحت لاعباً محورياً في عدة مناطق، وأن واشنطن تدرك أهمية التعاون معها.

كما حذرت مصادر تركية من أن "سوريا قد تنزلق إلى حرب أهلية جديدة في أي لحظة"، معتبرة أن الاستقرار مرتبط بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي خطاب حديث، أكد أردوغان أن أمن سوريا مرتبط مباشرة بأمن تركيا، مشدداً على استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ومحمّلاً المعارضة التركية مسؤولية عرقلة الدور التركي الخارجي.