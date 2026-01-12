على خلفية الاحتجاجات في إيران: توجيهات"الانتقال لحالة الطوارئ" التي أُرسلت للمستشفيات الإسرائيلية

على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، أرسل اليوم (الاثنين) وزارة الصحة إلى مديري المستشفيات رسالة تتضمن تعليمات محكمة للانتقال السريع من الروتين إلى الطوارئ. نوضح أن الحديث يدور عن إجراء روتيني يُتخذ في كل وقت توتر. وبحسب الرسالة، فإن الأمر يتعلق بخطوة استعداد فقط، وحاليًا لا يوجد أي تغيير في التقييم الحالي للوضع.

إجراء الطوارئ يشمل الاستعداد لاستقبال مصابين من حادثة متعددة الإصابات، الانتقال للعمل في مناطق محصنة، استدعاء الطواقم، إخراج المرضى وتقليل النشاط غير العاجل.

بالتوازي، الوضع في إيران يستمر في التصعيد، حيث وفقًا للتقارير، قُتل خلال الاحتجاجات في الأسبوعين الأخيرين ما لا يقل عن 544 شخصًا واعتُقل أكثر من 10 آلاف. ونُقل المحتجون الذين تم اعتقالهم إلى السجون.

وفي غضون ذلك، تثير جهات معارضة إيرانية المخاوف من وقوع أحداث دامية اليوم، حيث من جهة يدعو بهلوي الإيرانيين للخروج إلى مراكز المدن، ومن الجهة الأخرى يدعو الرئيس الايراني إلى مظاهرات تأييد للنظام من المتوقع أن تُخرج عناصر الباسيج إلى الشوارع.

في هذه الأثناء، وجد النظام الإيراني الجهة الرئيسية المسؤولة عن الاحتجاجات - الموساد. ووفقاً لوزير الخارجية عباس عراقجي، فإن إيران تملك "أدلة وبراهين" على تورط الولايات المتحدة وإسرائيل في التظاهرات داخل البلاد. وادعى أن الموساد "يتابع الاحتجاجات من خلال عملاء - وهم المتسببون بكل هذه الفوضى".