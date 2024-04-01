المبعوث الأميركي إلى اليمن يزور السعودية وسلطنة عُمان الأسبوع الجاري

لمناقشة جهود وقف هجمات جماعة الحوثي في اليمن على منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقوض بدورها التقدم المحرز في عملية السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".

i24NEWS
دقيقة 1
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر
تظهر هذه الصورة الملتقطة في 12 نوفمبر 2018 سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمرMass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الإثنين، أن "المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجّه إلى السعودية وسلطنة عمان خلال الأسبوع الجاري"، مشيرة إلى أنه"سيلتقي مسؤولين في الرياض ومسقط لمناقشة جهود وقف هجمات جماعة الحوثي في اليمن على منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقوض بدورها التقدم المحرز في عملية السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق