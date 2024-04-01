المبعوث الأميركي إلى اليمن يزور السعودية وسلطنة عُمان الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الإثنين، أن "المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجّه إلى السعودية وسلطنة عمان خلال الأسبوع الجاري"، مشيرة إلى أنه"سيلتقي مسؤولين في الرياض ومسقط لمناقشة جهود وقف هجمات جماعة الحوثي في اليمن على منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقوض بدورها التقدم المحرز في عملية السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".