بعد اغتيال زاهدي: الجيش الإسرائيل يضاعف حالة التأهب وإسرائيل تشدد الحراسة حول سفاراتها

تأتي حالة التأهب هذه في أعقاب الضربة المنسوبة الى إسرائيل في منطقة المزة بمحيط دمشق وأسفرت عن مقتل القيادي بفيلق قدس

i24NEWS
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خدمات الطوارئ تعمل في مبنى مدمر ضربته غارة جوية في دمشق، سوريا، الاثنين 1 أبريل 2024. قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الاثنين إن غارة جوية منسوبة لاسرائيل دمرت القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق
خدمات الطوارئ تعمل في مبنى مدمر ضربته غارة جوية في دمشق، سوريا، الاثنين 1 أبريل 2024. قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الاثنين إن غارة جوية منسوبة لاسرائيل دمرت القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشقAP Photo/Omar Sanadiki

بعد وقت قصير من التقارير عن الهجوم في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق حول مقتل القيادي في فيلق قدس محمد رضا زاهدي في الضربة المنسوبة الى إسرائيل، ضاعف الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب واليقظة لمواجهة أي رد إيراني على عملية الاغتيال الكبيرة. في المقابل ضاعفت إسرائيل الحراسة حول ممثلياتها الديبلوماسية في أنحاء العالم بسبب المخاوف من أي عملية انتقامية إيرانية.

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وقالت ايران إن ثلاثة صواريخ أطلقت من مقاتلة "اف 35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وألحقت أضرارا في المبنى الذي تواجد به القائد الإيراني البارز وتائبة حجي رحيمي. وقال السفير الإيراني في سوريا بصورة واضحة "ردنا سيكون قاسيا".

وفي أعقاب نسب الضربة إلى إسرائيل، ضاعف الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب، في حين بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة إلى الديبلوماسيين قالت بها:"حافظوا على سلوك وقائي ومزيد من الانتباه للبيئة من حولكم، بالتشديد على التحركات العادية". وقررت تشديد الحراسة على كافة الممثليات في العالم.

يأتي هذا بسبب المخاوف الإسرائيلية بأن تحاول ايران استهداف السفارات الإسرائيلية في الخارج في محاولة للانتقام على الاغتيال. ومنذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر هناك بالفعل حالة تأهب مرتفعة في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم. 

  

SANA via AP
في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، عمال خدمة الطوارئ يزيلون الأنقاض في مبنى مدمر ضربته طائرات إسرائيلية في دمشق، سوريا، الاثنين، 1 أبريل، 2024.SANA via AP
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