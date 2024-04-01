بعد اغتيال زاهدي: الجيش الإسرائيل يضاعف حالة التأهب وإسرائيل تشدد الحراسة حول سفاراتها

بعد وقت قصير من التقارير عن الهجوم في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق حول مقتل القيادي في فيلق قدس محمد رضا زاهدي في الضربة المنسوبة الى إسرائيل، ضاعف الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب واليقظة لمواجهة أي رد إيراني على عملية الاغتيال الكبيرة. في المقابل ضاعفت إسرائيل الحراسة حول ممثلياتها الديبلوماسية في أنحاء العالم بسبب المخاوف من أي عملية انتقامية إيرانية.

وقالت ايران إن ثلاثة صواريخ أطلقت من مقاتلة "اف 35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وألحقت أضرارا في المبنى الذي تواجد به القائد الإيراني البارز وتائبة حجي رحيمي. وقال السفير الإيراني في سوريا بصورة واضحة "ردنا سيكون قاسيا".

وفي أعقاب نسب الضربة إلى إسرائيل، ضاعف الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب، في حين بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة إلى الديبلوماسيين قالت بها:"حافظوا على سلوك وقائي ومزيد من الانتباه للبيئة من حولكم، بالتشديد على التحركات العادية". وقررت تشديد الحراسة على كافة الممثليات في العالم.

يأتي هذا بسبب المخاوف الإسرائيلية بأن تحاول ايران استهداف السفارات الإسرائيلية في الخارج في محاولة للانتقام على الاغتيال. ومنذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر هناك بالفعل حالة تأهب مرتفعة في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم.