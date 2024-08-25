مصر تدعو إلى الحذر: "فتح جبهة حرب جديدة في لبنان يعرض استقرار المنطقة للخطر"

أعربت مصر اليوم الأحد، عن بالغ قلقها إزاء التدهور الحاد في المنطقة وتزايد احتمال الصراع الشامل، في ظل التصعيد العسكري الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ صباح اليوم.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية أنها "تراقب بقلق شديد التصعيد الحاصل على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية"، مشددة على أهمية "تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد"

وحذرت وزارة الخارجية من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان والحد من خطر انزلاق المنطقة إلى صراع شامل.

واعتبر البيان أن التطورات الأخيرة في الجنوب اللبناني تعد مؤشرًا واضحًا على ما ذُكر، وحذرت من مخاطر التصعيد غير المسؤول في المنطقة على خلفية أزمة قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل شامل وإنهاء الحرب المستمرة في غزة لتفادي مزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات، والتهديد للسلم والأمن الدوليين.