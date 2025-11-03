تصعيد خطير في قضية المدعية العسكرية الإسرائيلية المرتبطة بتسريب سديه تيمان

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر الاثنين المدعية العسكرية العامة السابقة، الجنرال يفعات تومر–يروشلمي، بعد ساعات من العثور عليها على شاطئ البحر في مدينة هرتسليا، وذلك بشبهة التورط في تسريب معلومات سرية وعرقلة مجريات العدالة.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الشرطة أوقفت أيضًا المدّعي العسكري العام السابق، العقيد (احتياط) متان سولومش، للاشتباه بعلمه المسبق بعملية التسريب وعدم تبليغه الجهات المختصة.

وجاءت التطورات بعد أيام من استقالة تومر–يروشلمي من منصبها، على خلفية قضية تسريب مقطع فيديو من قاعدة “شديه تيمان” العسكرية، حيث أقرت في رسالة استقالتها بأنها سمحت بنقل مواد للإعلام بهدف الرد على “معلومات كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش”.

وأفادت تقارير أن القضية لا تتعلق بالتسريب فقط، بل تشمل شبهات بمحاولة طمس وتغطية داخلية للواقعة، وهي الجوانب التي تعتبرها الشرطة الأخطر في التحقيق الجاري.

ومن المتوقع أن تقرر النيابة خلال الساعات القادمة ما إذا كانت ستطلب تمديد اعتقال تومر–يروشلمي لمواصلة التحقيقات.