وفد من حماس في القاهرة لبحث وقف النار:"نتعامل بإيجابية مع أيّ مقترحات بوقف النار وانسحاب كامل من غزة"

قالت حركة حماس في بيان، مساء اليوم السبت، إن "وفداً برئاسة خليل الحية توجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء من قطر ومصر من أجل التوصّل إلى اتفاق ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". وأضافت "تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، والتوصّل إلى صفقة تبادل جادة، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيراً عاجلاً لسكان مناطق في خان يونس بجنوب قطاع غزة بإخلائها قبل شن هجوم عليها، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم.. سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".وأضاف: "عليكم الانتقال بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي".

وفي السياق قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، إن "بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجرد كاخ، الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".وأضافت "الجانبين ناقشا ضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع، وأهمية وقف العمليات العدائية الجارية والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقل البيان عن عبد العاطي القول خلال الاتصال إن "إسرائيل تواصل استهداف العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الأممية والإغاثية"، مشيراً إلى "قرار إسرائيل مؤخراً إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية".