فتح تنتقد تصريحات قادة حماس ضد مصر والأردن

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بعد الضجة التي أثارها خطاب خليل الحية، أعربت حركة فتح الجمعة عن رفضها الشديد للتصريحات التي صدرت عن عدد من قيادات حماس ضد مصر والأردن، وأكدت أن هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تخدم قضيته.

وشددت فتح في بيانها على أن مصر والأردن "كانتا دائما سندا حقيقيا للشعب الفلسطيني، واحتضنتا الفلسطينيين ودافعتا عن حقوقهم في المحافل الدولية" مؤكدة على أن إساءة لهذين البلدين الشقيقين "يخدم فقط أجندات انقسامية ومشاريع خارجية تستهدف وحدة الموقف العربي".

وجددت "فتح تقديرها لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وحدة الصف الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة"، كما حيّت في بيانها "الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني على دوره التاريخي في حماية المقدسات ودعمه الثابت لحل الدولتين"

يشار الى أن خطاب القيادي في حماس خليل الحية أثار انتقادا عربيا واسعا والذي تناول خلاله الدور المصري والدور الأردني في الحرب في قطاع غزة.