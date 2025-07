الشرع يهاجم: "إسرائيل لا تريد سوى خلق الفوضى في سوريا"

أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريح في خطاب مسجل مسبقًا مساء أمس (الأربعاء - الخميس) اتهم فيه إسرائيل بمحاولة خلق الفوضى في بلاده ودفعها نحو حرب أهلية. وأضاف أن إسرائيل "تسعى إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدرتنا على التقدم في عملية الإعمار والنهوض".

