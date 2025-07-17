الشرع يهاجم: "إسرائيل لا تريد سوى خلق الفوضى في سوريا"

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أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريح في خطاب مسجل مسبقًا مساء أمس (الأربعاء - الخميس) اتهم فيه إسرائيل بمحاولة خلق الفوضى في بلاده ودفعها نحو حرب أهلية. وأضاف أن إسرائيل "تسعى إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدرتنا على التقدم في عملية الإعمار والنهوض".

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وقال الشرع :"نحن أبناء سوريا، ونعرف جيدًا من يريد جرّنا إلى الحرب ومن يسعى لتفريقنا. لن نمنحهم فرصة توريط شعبنا في الحرب التي يريدون إشعالها على أرضنا. حربٌ هدفها تفكيك وطننا والإضرار بمسيرتنا وإحداث الفوضى والدمار.

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كما تناول الرئيس السوري الاعتداءات الأخيرة على الطائفة الدرزية، والتي كانت سببا لأن تشن إسرائيل عملية في سوريا. وقال: "أُهدي خطابي أيضًا لشعبنا الدرزي، فهو جزءٌ أصيلٌ من نسيج هذا الوطن. لن تكون سوريا يومًا أرضًا للانقسام أو التفرقة، أو مكانًا لزرع بذور الحروب الأهلية بين أبنائها". وتعهد في خطابه بحماية جميع الفئات والأقليات. "الجميع يتشارك هذه الأرض، ولن نسمح لأيّ فئةٍ بتشويه هذه الصورة الجميلة التي تُعبّر عن سوريا وتنوعها".

قال الشرع إنه لتجنب حرب أهلية، تقرر تحميل القيادات المحلية مسؤولية تهدئة الأوضاع. وأضاف: "قررنا تحميل عدة فصائل محلية ورؤساء القيادة الروحية الدرزية مسؤولية حفظ الأمن في السويداء. ينبع هذا القرار من فهم عميق لخطورة الوضع على الوحدة الوطنية، ومنع انزلاق بلدنا إلى حرب جديدة واسعة النطاق، تُبعده عن أهدافه الرئيسية - التأهيل والتعافي من الحرب المدمرة، وإبعاده به عن الكوارث السياسية والاقتصادية التي خلفها النظام السابق".

واتهم الشرع إسرائيل قائلاً: "سوريا ليست حقل تجارب للمؤامرات الخارجية، وليست مكانًا لتنفيذ أهواء الآخرين على حساب دماء أبنائنا وأحفادنا. سوريا بلد الجميع. إنها شرف الوطن ومجده. إنه حلم كل سوري أن يرى وطنه يُعاد بناؤه".

خاطب الشرع الدروز في سوريا: "كلمة للدروز، أنتم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن - سوريا لن تكون ساحة للتقسيم. نؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي أولويتنا القصوى، ونرفض أي محاولة لجركم إلى جهة خارجية".

واضاف "هاجم الكيان الإسرائيلي بشكل مكثف المنشآت الحكومية المدنية، مما أدى إلى تصعيد كبير ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق، لولا تدخل الوساطة الأمريكية والعربية والتركية، التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول. كنا بين خيارين: إما حرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب الدروز وأمنهم وزعزعة استقرار المنطقة، أو فتح المجال أمام وجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى الصواب وتغليب المصلحة الوطنية على من يسعى لتشويه سمعتهم".